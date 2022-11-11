سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نفى اصابة مناف يونس.. اتحاد الكرة يعلن حالة يحيى وزيرو بعد لقاء المكسيك

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-11T15:42:41+0000
نفى اصابة مناف يونس.. اتحاد الكرة يعلن حالة يحيى وزيرو بعد لقاء المكسيك

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، حالة اللاعبين "أحمد يحيى" وزميله "أحمد زيرو"، بعد لقاء المكسيك، فيما نفى أنباء اصابة اللاعب مناف يونس.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لاعبي فريق الشرطة "أحمد يحيى، وأحمد زيرو" تعرضا إلى إصابةٍ أثناء تواجدهما مع المنتخبِ الوطنيّ، وقد تحرمهما من المشاركةِ في المباراتين الأخيرتين لمنتخبنا الوطنيّ أمام منتخبي الإكوادور وكوستاريكا، حيث تعرضَ اللاعب أحمد يحيى الى إصابةٍ في العضلةِ الأماميّة (تمزق خفيف)، أثناء مباراةِ المنتخب الوطنيّ مع فريقِ الكهرباء في ملعبِ الشعب قبل مغادرةِ منتخبنا الى إسبانيا، وينتظرُ اللاعب الفحوصات الطبيّة الأخيرة خلال اليومين المقبلين، وفي ضوء النتيجة سيحدد الجهازُ الطبي له السماح أو الراحة السلبيّة".

وعلى صعيد متصل، أضاف الاتحاد أن "اللاعب أحمد زيرو تعرض هو الآخر الى شدٍ قوي في (العضلة الخلفية)، أثناء مباراةِ منتخبنا مع منتخبِ المكسيك في جيرونا، وعلى إثرها خرجَ من المباراة، ويحتاج فقط الى الراحةِ، وخلال الأسبوع المقبل سيعاود التدريباتَ في المستطيلِ الأخضر".

من جانبٍ آخر، أشارت "أخبار الى إصابة اللاعب مناف يونس ونقله إلى المستشفى، وهي أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، وسيخوضُ اللاعب اليوم التدريباتَ مع منتخبنا الوطنيّ في مدريد تأهبًا لمباراةِ يوم غد أمام منتخب الإكوادور في ملعبِ أتلتيكو مدريد".

related

درجال: سنجتمع بشهد لتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب لموقعتي الإمارات وسوريا

Date: 2022-02-11 09:53:22
درجال: سنجتمع بشهد لتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب لموقعتي الإمارات وسوريا

الاتحاد الأردني يحدد مواعيد وتوقيتات مباريات البطولة الرباعية

Date: 2022-09-22 19:30:13
الاتحاد الأردني يحدد مواعيد وتوقيتات مباريات البطولة الرباعية

بطولة غرب آسيا لكرة الصالات.. منتخب العراق يفوز على فلسطين

Date: 2022-06-06 14:52:52
بطولة غرب آسيا لكرة الصالات.. منتخب العراق يفوز على فلسطين

قرار دولي يلغي مؤتمرين لمباراة العراق والكويت وكاتنيتش يأمل لقاءات إضافية

Date: 2021-01-27 09:18:49
قرار دولي يلغي مؤتمرين لمباراة العراق والكويت وكاتنيتش يأمل لقاءات إضافية

مدرب عراقي محترف يشن هجوماً لاذعاً: لاعبو المنتخب "اكسباير" ومستواهم "هزيل"

Date: 2021-09-08 09:30:37
مدرب عراقي محترف يشن هجوماً لاذعاً: لاعبو المنتخب "اكسباير" ومستواهم "هزيل"

فلاح منفي يدعو لاختيار ملاعب إيران لمباراة الإمارات والانضمام للاتحاد الافريقي

Date: 2022-03-18 08:10:07
فلاح منفي يدعو لاختيار ملاعب إيران لمباراة الإمارات والانضمام للاتحاد الافريقي

بعد الفوز على اوزبكستان.. كاتانيتش: لاعبو المنتخب العراقي أدّوا ما عليهم

Date: 2021-03-29 17:32:58
بعد الفوز على اوزبكستان.. كاتانيتش: لاعبو المنتخب العراقي أدّوا ما عليهم

مباريات وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي في كأس العرب

Date: 2021-11-19 18:18:19
مباريات وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي في كأس العرب