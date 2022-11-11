نفى اصابة مناف يونس.. اتحاد الكرة يعلن حالة يحيى وزيرو بعد لقاء المكسيك

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، حالة اللاعبين "أحمد يحيى" وزميله "أحمد زيرو"، بعد لقاء المكسيك، فيما نفى أنباء اصابة اللاعب مناف يونس.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لاعبي فريق الشرطة "أحمد يحيى، وأحمد زيرو" تعرضا إلى إصابةٍ أثناء تواجدهما مع المنتخبِ الوطنيّ، وقد تحرمهما من المشاركةِ في المباراتين الأخيرتين لمنتخبنا الوطنيّ أمام منتخبي الإكوادور وكوستاريكا، حيث تعرضَ اللاعب أحمد يحيى الى إصابةٍ في العضلةِ الأماميّة (تمزق خفيف)، أثناء مباراةِ المنتخب الوطنيّ مع فريقِ الكهرباء في ملعبِ الشعب قبل مغادرةِ منتخبنا الى إسبانيا، وينتظرُ اللاعب الفحوصات الطبيّة الأخيرة خلال اليومين المقبلين، وفي ضوء النتيجة سيحدد الجهازُ الطبي له السماح أو الراحة السلبيّة".

وعلى صعيد متصل، أضاف الاتحاد أن "اللاعب أحمد زيرو تعرض هو الآخر الى شدٍ قوي في (العضلة الخلفية)، أثناء مباراةِ منتخبنا مع منتخبِ المكسيك في جيرونا، وعلى إثرها خرجَ من المباراة، ويحتاج فقط الى الراحةِ، وخلال الأسبوع المقبل سيعاود التدريباتَ في المستطيلِ الأخضر".

من جانبٍ آخر، أشارت "أخبار الى إصابة اللاعب مناف يونس ونقله إلى المستشفى، وهي أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، وسيخوضُ اللاعب اليوم التدريباتَ مع منتخبنا الوطنيّ في مدريد تأهبًا لمباراةِ يوم غد أمام منتخب الإكوادور في ملعبِ أتلتيكو مدريد".