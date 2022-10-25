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نفط ميسان يوقف زحف الطلبة لصدارة الدوري بهدف قاتل والنجف يتغلب على الصناعة

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-25T16:34:58+0000
نفط ميسان يوقف زحف الطلبة لصدارة الدوري بهدف قاتل والنجف يتغلب على الصناعة

شفق نيوز/ تعرض فريق نادي الطلبة لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، لاول خسارة امام ضيفه فريق نادي نفط ميسان، فيما تغلب فاز فريق النجف على ضيفه فريق الصناعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.

وانطلقت مباراة الطلبة ونفط ميسان في الساعة الخامسة و15 دقيقة مساء على ملعب المدينة الدولي، وسجل اللاعب علاء سعد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بنتيجة 0-1.

جرت المباراة مساء اليوم على ملعب المدينة في العاصمة بغداد .

وفي نفس وقت المباراة أعلاه، انطلقت أحداث مباراة فريقي النجف والصناعة، وسجل اللاعب معين احمد الهدف الاول للنجف في الدقيقة 24، وفي الوقت الاضافي بدل الضائع سجل المحترف برونو باولو الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

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