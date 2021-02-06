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نفط ميسان يكشف أولى صفقاته الشتوية ويفاضل بين لاعبين سنغالي ومالي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-06T16:52:03+0000
نفط ميسان يكشف أولى صفقاته الشتوية ويفاضل بين لاعبين سنغالي ومالي

شفق نيوز/ أعلن نادي نفط ميسان، يوم السبت، عن ابرامه أولى صفقات النادي الشتوية، مشيرا إلى مفاضلته بين لاعبين آخرين أحدهم من الدوري السعودي.

وقال المشرف الفني للفريق، أحمد سالم لوكالة شفق نيوز، إن "إدارته أتمت اجراءات صفقة مهاجم منتخب مالي الأولمبي ابو بكر تراوري البالغ من العمر 23 عاما"، لافتا إلى أن "اللاعب في طريقه إلى النادي ولم يتبق فقط إلا إجراءات دخوله إلى البلاد".

وبين، أن "إدارة النادي تفاضل بين لاعبين آخرين من السنغال ومالي أيضا"، مشيرا إلى أن "اللاعب المالي يلعب في الدوري السعودي حاليا ويمثل منتخب مالي الأول".

وأضاف، أن "عملية حسم المفاضلة بين اللاعبين ستنتهي باجتماع في يوم غدٍ الأحد"، موضحا ان "اللاعبين القادمين للفريق كانوا بالتشاور مع المدرب رزاق فرحان".

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