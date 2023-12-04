نفط ميسان يقسو على القاسم ويقفز للمركز الأول بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ قفز نادي نفط ميسان للمركز الأول في ترتيب الفرق بعد فوزه على مضيفه نادي القاسم، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب الكوت الأولمبي في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً، وانتهت بفوز نفط ميسان بثلاثة اهداف دون مقابل، وبذلك رفع رصيده للنقطة 14 متفوقاً على القوة الجوية بنقطة واحدة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق نفط ميسان هدفه الأول عند الدقيقة 55 من زمن المباراة عن طريق اللاعب المحترف بنيامين أكور، وفي الدقيقة 78 أضاف نفس اللاعب هدفاً ثانياً لنفط ميسان، وفي الدقيقة 87 سجل نفط ميسان هدفه الثالث عن طريق المحترف سواليو.