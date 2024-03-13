نفط ميسان يقرر حرمان لاعبه حتى نهاية الموسم بعد اعتدائه على مدرب الفريق

شفق نيوز/ قررت إدارة نادي نفط ميسان، يوم الأربعاء، حرمان لاعب النادي وسام سعدون حتى نهاية الموسم كعقوبة لاعتدائه على مدرب الفريق الأول.

وقال رئيس نادي نفط ميسان احمد سالم لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الادارية للنادي قررت إبعاد اللاعب وسام سعدون عن فريق كرة النادي حتى نهاية الموسم الحالي بسبب اعتدائه على المدرب الاول لفريق النادي لكرة القدم محمد علي كريم".

واضاف ان "الادارة لاتقبل بحدوث أي تجاوز من قبل أي لاعب على أي كادر في الجهاز الفني مهما كان السبب"، مبيناً أن "سبب الاعتداء جاء لعدم اشراك المدرب محمد علي كريم للاعب وسام سعدون في إحدى المباريات".

واوضح ان "مشادة كلامية حدثت بين اللاعب وسام سعدون والمدرب محمد علي كريم انتهت باعتداء اللاعب على المدرب".

وبين ان "الادارة لاتتدخل بالرؤية الفنية وما يتخذه المدرب من قرارات فيما يخص إشراك اللاعبين من عدمه ، لكنها اتخذت قرار العقوبة كونها المعنية بهذا الشأن ولاتسمح بحدوث مثل هكذا حالات وتجاوزات مؤسفة".

وكان نادي نفط ميسان اول المتأهلين الى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم بعد تغلبه امس الثلاثاء على الكرمة بنتيجة 1-0 في انطلاق منافسات الدور الـ16 لبطولة كأس العراق في المباراة التي جرت على ملعب ميسان الأولمبي.