نفط ميسان يعمق جراحات الميناء بفوز في الدوري الممتاز

شفق نيوز / عمّق فريق نفط ميسان لكرة القدم، يوم الأحد، جراحات مضيفه الميناء، بفوز ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

واستضاف ملعب الفيحاء، في محافظة البصرة جنوبي العراق، المباراة التي جرت مساء اليوم، بين فريقي الميناء وضيفه فريق نادي نفط ميسان، وانتهت بفوز فريق نفط ميسان 2-1.

وجاء هدف فريق نفط ميسان، الأول في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب أحمد سعيد، وفي الدقيقة 65 من زمن المباراة أدرك الميناء هدف التعادل.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق وتحديدا عند الدقيقة 85، سجل فريق نفط ميسان هدف الفوز الثاني، عن طريق اللاعب داسيفا دوكلاس.