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نفط ميسان يعزز صفوفه بمحترف أجنبي والجوية يتعاقد مع لاعب محلي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-22T19:24:52+0000
نفط ميسان يعزز صفوفه بمحترف أجنبي والجوية يتعاقد مع لاعب محلي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط ميسان، يوم الاثنين، عن تعاقدها مع لاعب محترف من دولة مالي لتمثيل فريقها الكروي في المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.

وقال رئيس نادي نفط ميسان يحيى زغير لوكالة شفق نيوز، إن "النادي تعاقد مع المحترف المالي ابو بكر تراوري الذي وصل لمحافظة ميسان لتمثيل فريق النادي للمرحلة الثانية".

وأضاف أن "المحترف المالي سينظم للفريق وسيحمل الرقم 13 ليكون اضافة جيدة للفريق".

ويحتل نفط ميسان المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وفي السياق، وقعت ادارة نادي القوة الجوية عقداً رسميا مع اللاعب محمد زامل القادم من نادي الطلبة.

ويحتل القوة الجوية المركز الاول بعد انتهاء المرحلة الاولى برصيد 41 نقطة.

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