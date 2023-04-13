نفط ميسان يضمن بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ ضَمِنَ فريق نادي نفط ميسان بطاقة التأهل لدور ربع نهائي كأس العراق بعد فوزه على ضيفه فريق نادي كربلاء بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

سجل كربلاء اولا عن طريق اللاعب سجاد رعد بالدقيقة 19 من الشوط الأول، وجاء هدف التعديل لنفط ميسان عن طريق اللاعب حسين مطر في الدقيقة 51، جاء الهدف الثاني لنفط ميسان من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عبر اقدام اللاعب المحترف بنيامين اكو في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وكانت المباراة الاولى التي جمعت فريقا الكرخ وامانة بغداد انتهت بفوز الكرخ بركلات الترجيح 9-8 وتاهله لدور ربع نهائي البطولة.