نفط ميسان يحقق الفوز على نفط البصرة في دوري النجوم

شفق نيوز/ ‏فاز فريق نفط ميسان على ضيفه فريق نفط البصرة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب ميسان عند الساعة الـ5:30 عصراً.

‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق نفط ميسان بهدف واحد دون مقابل مقابل لنفط البصرة، جاء الهدف في الدقيقة 45+2 عن طريق اوكيكي اوفلابي.

‏وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وتقام المباراة الاخيرة في منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق بين الطلبة والحدود عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.