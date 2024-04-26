نفط ميسان يحقق الفوز على مضيفه نفط الوسط بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق نفط ميسان، يوم الجمعة على مضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة السادسة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف دون مقابل جاء بنيران صديقة عن طريق لاعب نفط الوسط بكاري نجاي الذي اودع الكرة في مرمى فريقه عند الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني اضاف نفط ميسان هدفاً ثانٍ عن طريق اللاعب علي لطيف في الدقيقة 54.

وقاد المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من: محمد كامل حكم ساحة، واحمد زعيم مساعدا اولا، وهاني علي مساعدا ثان، ومصطفى مهنا حكما رابعا، ومهند قاسم حكم "فار".