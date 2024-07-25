نفط ميسان يجدد لمدربه ونوروز يستغني عن أبرز نجومه للجوية

شفق نيوز/ جددت إدارة نادي نفط ميسان، يوم الخميس، ثقتها بالمدرب علي عبد الجبار، لقيادة الفريق في الموسم المقبل 2024-2025.

كما تعاقدت إدارة نفط ميسان مع المحترف النيجيري المهاجم أوكيكي أفولابي، قادماً من النفط لتمثيل فريقها الكروي .

إلى ذلك، تعاقدت إدارة نادي القوة الجوية، مع نجم نادي نوروز اللاعب محمد سامي، لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحدد، كما تعاقدت مع لاعب خط الوسط النيجيري أحمد ايساياه لموسم واحد .

وعاد اللاعب أحمد نعيم، لصفوف فريقه السابق نادي النجف، بعد أن أمضى موسمه مع النفط، لتمثيل فريقه الكروي لموسم واحد، بينما جدد اللاعب محمد قاسم عقده لموسم آخر مع غزلان البادية .