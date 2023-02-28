نفط ميسان يجتاز الديوانية والكرخ يقلب تأخره الى انتصار في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريقا نفط ميسان والكرخ، يوم الثلاثاء، الفوز ضمن منافسات الجولة 19 والاخيرة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ففي المباراة الاولى التي جرت في ملعب ميسان الدولي، فاز فريق نادي نفط ميسان على فريق نادي الديوانية بنتيجة 1-0.

سجل فريق نادي نفط ميسان هدفه عن طريق اللاعب ياسين عدنان سامية في الدقيقة 10 من المباراة.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 28 بالمركز السابع، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 6 بالمركز الأخير.

وفي المباراة الثانية التي جرت في ملعب الساحر احمد راضي فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق نادي الصناعة بنتيجة 2-1.

سجل فريق الصناعة اولا في الدقيقة 14 عبر اللاعب هشام احمد، وعدّل الكرخ النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب لوكاس داسيلفا، وفي الدقيقة 80 سجل الكرخ هدف التقدم الثاني عن طريق يوسف فوزي.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 26 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 12 بالمركز 19.