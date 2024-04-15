نفط ميسان يجبر القوة الجوية على التنازل عن صدارة "نجوم العراق" للشرطة

شفق نيوز/ أخفق فريق القوة الجوية في استعادة الصدارة من الشرطة بعد تعثره أمام فريق نفط ميسان وتعادله إيجابيا بنتيجة 1-1 في ختام منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق.

جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة العاشرة مساءً .

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل ايمن حسين هدف الجوية في الدقيقة 51 ، وسجل علاء الدين الدالي هدف التعديل في الدقيقة 60

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد كاظم حكما وسطا، واحمد صباح مساعدا أولا، وعلي فاضل عزيز مساعدا ثان، وعلاء سلام حكما رابعا، ومحمد صلاح حكم "فار" .