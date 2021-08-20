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نفط ميسان يتعاقد مع ثائر جسام لقيادة فريقه الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-20T16:51:19+0000
نفط ميسان يتعاقد مع ثائر جسام لقيادة فريقه الكروي

شفق نيوز/ أعلن نادي نفط ميسان يوم الجمعة، التعاقد مع مدرب جديد لقيادة فريقه للموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ثائر جسام يوقع عقده مع نادي نفط ميسان لقيادة فرسان المملكة في الموسم المقبل".

وثائر جسام حاصل على بكالوريوس تربية رياضية من جامعة بغداد منذ عام 1986. ويعمل في مجال التدريب منذ عام 1989.

ومثل جسام كلاعب كرة قدم فرق الصناعة والزوراء والمنتخب الوطني العراقي وبعد ذلك اتجه للتدريب بعد تعرضه للاصابة.

وقام بتدريب أندية الصناعة والزوراء والكرخ واهلي صنعاء، ومنتخب الشباب العراقي ومنتخب الاولمبي، والمنتخب العراقي الاول، وفي الأردن درب فرق الرمثا والبقعة وشباب الحسين والوحدات واليرموك والفيصلي.

اضافة الى نادي الفجيرة الإماراتي.

وأهم الانجازات التي حققها: بطولة مرديكا عام 1996. الترشح الى دورة اتلانتا الاولمبية عام 1996. الصعود لنهائيات آسيا للشباب. بطولة الدوري الاردني مع الوحدات، المركز الثاني مع نادي أهلي صنعاء بعد أن كان في المركز الثامن. بطولة الدرع مع اليرموك. المركز الثاني في بطولة اللاذقية مع اليرموك. بطولة درع الاتحاد الاردني مع الفيصلي. بطولة تشرين العربية مع الفيصلي.

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