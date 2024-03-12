نفط ميسان أول المتأهلين لدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تأهل فريق نفط ميسان الى دور ربع نهائي كاس العراق بعد فوزه على ضيفه فريق الكرمة 1-0 في أولى مباريات الدور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف واحد دون مقابل للكرمة جاء من ركلة جزاء نفذها الدالي علاء الدين الدالي بنجاح عند الدقيقة 40 .

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني ليكون نفط ميسان اول المتأهلين الى دور الـ8 لبطولة كأس العراق.

وأدار اللقاء مدرب طاقم تحكيم مؤلف من سجاد خالد حكم ساحة ، واكرم علي مساعد أول ، وعلاء عباس مساعد ثاني ، وحيدر عدوان حكم رابع .