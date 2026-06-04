نفط ميسان وزاخو يتأهلان لمباراة "البلي أوف" لدوري النخبة العراقي لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

تمكن نفط ميسان من تحقيق الفوز على عمال نينوى، يوم الخميس، بنتيجة كبيرة 102- 63 نقطة، على قاعة النادي الأرمني في بغداد، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري النخبة لكرة السلة، ليضمن مقعده في المربع الذهبي.

وضمن المنافسات ذاتها تأهل زاخو إلى مباراة نصف النهائي بفوزه على الحلة بفارق كبير بنتيجة 75-42 نقطة.

وفي سياق منفصل، باشر المنتخب العراقي للشباب تدريباته ضمن معسكره التدريبي في بغداد، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة السلة.

وسمى الجهاز الفني لاعبي المنتخب العراقي لبطولة غرب آسيا والتي تألفت من 18 لاعباً هم: حسين علي ذياب، وحسين رياض كاظم، وعلي السجاد حسين محسن، وأحمد كامل عبد الرزاق، وعلي حسن محمد، وحمزة بسام منعم، وليث أسامة ناصر.

كما ضمت القائمة: يوسف عامر عباس، ومحمد علي رعد، ومجتبى وهران حبيب، وعبد القهار حمد منير، وعلي عبد الأمير مزعل، وعمر حسن أكرم، وغيث ياسر غانم، وهانو فرهاد كريم، وعبدي بيار مجيد، ويازر غيا عبد الرحمن، وسجاد إبراهيم شلال.