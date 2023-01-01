نفط عبادان الإيراني يتعاقد مع لاعب عراقي

شفق نيوز/ انتقل لاعب المنتخب العراقي ونادي نفط الوسط محمد رضا لصفوف نادي نفط عبادان الإيراني لتمثيل فريقه الكروي.

وحصل اللاعب محمد رضا على الاستغناء الرسمي من نفط الوسط العراقي بعد تمثيله لمرحلة واحدة للالتحاق بنادي نفط عبادان الناشط بالدوري الايراني الممتاز.

واتمم اللاعب محمد رضا عقده مع ادارة نادي نفط عبادان الايراني رسميا ليمثل الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

ويحتل فريق نادي نفط الوسط بعد انتهاء الجولة 12 بالمركز 12 برصيد 14 نقطة .

وكان محمد رضا انتقل الى نفط الوسط قادما لنفط الوسط في الموسم 2022-2023.