نفط آبادان الإيراني يخطف نجماً من الزوراء العراقي

شفق نيوز/ أعلن نادي "صنعت نفط آبادان" الإيراني، يوم الثلاثاء، عن تعاقده رسمياً مع مدافع نادي الزوراء العراقي عباس قاسم.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية، أن هذه الصفقة الثالثة التي يعقدها النادي الإيراني حيث سبقها التقاعد مع مهاجم الزوراء علي يوسف، وحارس مرمى القوة الجوية فهد طالب.

وخاض عباس قاسم (32 عاماً)، الذي مثل الزوراء لخمسة مواسم، بعض المحطات المحلية مع فرق زاخو، والطلبة، وأمانة بغداد قبل الانتقال للزوراء في موسم 2016-2017.

يذكر أن الميركاتو الصيفي للدوري الإيراني الممتاز، شهد انتقال العراقي علي عدنان إلى "مس رفسنجان" قادماً من روبن كازان الروسي، وتمديد عقد صفاء هادي مع "تراكتور سازي تبريز".