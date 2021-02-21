نفط الوسط يوقع لاثنين من لاعبي المنتخب الأولمبي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط الوسط، يوم الأحد، توقيع عقدين لأثنين من لاعبي المنتخب الأولمبي.

وقال نائب رئيس النادي هيثم بعيوي لوكالة شفق نيوز؛ إن ادارة النادي وقعت العقد مع لاعبين لتمثيل فريقه المروي للمرحلة الثانية من الدوري الكروي الممتاز.

واضاف ان اللاعبين هما عبد العباس اياد قادماً من الميناء، ومنتظر ستار قادماً من امانة بغداد.

وبين أن اللاعبين مثلا المنتخب الاولمبي في عدة مباريات ويعدان من اختيارات المدرب عبد الغني شهد بغية تدعيم صفوفه للمرحلة الثانية.

ويحتل فريق نفط الوسط المركز الرابع في منافسات الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الاولى برصيد 31 نقطة.