نفط الوسط يهاجم قرار لجنة الانضباط: مؤامرة وسندوّل القضية

شفق نيوز/ هاجمت إدارة نادي نفط الوسط، يوم الاثنين، قرار لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية باعتبار فريق بكرة الصالات خاسراً أمام الشرطة بنتيجة (5-0)، عادة القرار مسرحية ومؤامرة ستقف إدارة النادي لها بالمرصاد.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المبرر الذي اعلنته لجنة الانضباط يدلل على حجم المؤامرة التي تعرض لها فريق نفط الوسط بحيث تأكدت اللجنة من إصابة لاعب فريقنا الشاب بفيروس كورونا وكان الاحرى على لجنة الانضباط دعم اللاعب بموقف لا أن تنال منه ومن ناديه، إلا أن الانضباط تصر على عقوبة الفريق بعذر لا يمكن أن يقبله المنطق كون في المباراة لم يدرج أسم اللاعب الشاب في كشوفات الفريق حتى وأن لم يشارك ثانية واحدة من زمن المباراة".

وأضاف "تلك المسرحية تدلل على عمق المؤامرة، طالما أن الانضباط تأكدت من إصابة اللاعب الشاب مهدي كاظم احمد بفيروس كورونا وأن وجود لاعب الفريق المنافس الشاب شكلي ولم يشترك في المباراة هذا يؤكد بأن الانضباط احتالت على الملأ بمسرحية لا يمكن أن تمر مرور الكرام".

وتابعت إدارة نفط الوسط، "يبدو أن هناك من شعر بأن الدوري بات محسوم لنفط الوسط بانتهاء المرحلة الأولى بست نقاط ليسرقوا من رصيدنا في وضح النهار ثلاث نقاط وتمنح للمنافس ليتساوى الرصيد في محاولة للتأثير على نفط الوسط بمؤامرة سنقف لها بالمرصاد".

وأوضحت أن "العندليب راهن على ما يمتلك من قيمة فنية وفاز على المنافس في أرضه باجتهاد داخل الملعب، لا أن يبحث في طرق ملتوية لن تنطلي على الوسط الرياضي، وستبحث الإدارة في تفاصيل وشخوص لجنة الانضباط وتحافظ على حقوقها القانونية من خلال الاستئناف والتظلم وأن لم نسترد حقنا سنلجأ إلى المحاكم والاتحاد الدولي للعبة وأن اقتضت الضرورة سنتجه إلى محكمة كاس الدولية لاسترداد حقنا المسلوب".

وأضافت، "نطمئن لاعبينا وطاقمنا الفني ومحبين النادي أن الإدارة لن تدخر جهد حتى تسترد حقها المسلوب من قبل لجنة الانضباط وسندول القضية ولدينا ما يثبت أحقيتنا بنقاط المباراة التي كسبناها بعرق جبيننا في الملعب وبأداء رجولي لا بمؤامرة حيكت في غرف الانضباط المظلمة".