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نفط الوسط ينوي معاقبة "أشباه اللاعبين" ويتمسك بـ"شهد"

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-01T05:10:26+0000
نفط الوسط ينوي معاقبة "أشباه اللاعبين" ويتمسك بـ"شهد"

شفق نيوز/ أكد فراس بحر العلوم عضو نادي نفط الوسط ومدير الفريق، أن فريق نفط الوسط كان سيئاً بالأداء، محملاً اللاعبين سبب الخسارة أمام النجف في ديربي الفرات الاوسط.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز؛ إن الادارة ستناقش موضوع تراجع مستوى الفريق، موضحا ان اداء الفريق امام النجف كان بائسا والخلل باللاعبين أنفسهم، فيما وصف البعض منهم بـ"أشباه اللاعبين".

واكد ان الادارة لم تقصر وسددت خمسين بالمئة من قيمة عقود اللاعبين ووفرت للفريق كل سبل النجاح .

واضاف ان هنالك خللا في الفريق سيشخصه لنا المدرب عبد الغني شهد وسنقوم بمعاقبة أي لاعب قصر في الأداء مثلما كنا نكافىء الذين كانوا يقدمون مستويات جيدة .

ونفى ان تكون الادارة تفكر باقالة المدرب، مؤكدا تمسكها بالكادر الفني وعلى رأسهم المدرب عبد الغني شهد.

وكان فريق نفط الوسط تعرض للخسارة أمام النجف بهدف دون رد في مباراة ديربي الفرات الاوسط ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الكرة الممتاز.

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