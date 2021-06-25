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نفط الوسط ينتزع تعادلاً قاتلاً من الزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-25T21:01:09+0000
نفط الوسط ينتزع تعادلاً قاتلاً من الزوراء

شفق نيوز/ انتزع فريق نفط الوسط، تعادلا قاتلا من مضيفه الزوراء، مساء يوم الجمعة، بملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة 33 من منافسات الدوري الممتاز.

الشوط الأول كان سلبيا في كل شيء، وانتهى بالتعادل (0-0).

وفي الشوط الثاني، تحركت المباراة بعض الشيء وتمكن محمد صالح من استغلال تمريرة خاطئة سجل منها هدف السبق للزوراء.

وحاول نفط الوسط إدراك التعادل في أكثر من محاولة، ونجح بالدقيقة 88 عندما تهيأت الكرة أمام حسين عبد الواحد ليسجل منها التعادل.

ورفع الزوراء رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة 57 في المركز الخامس.

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