نفط الوسط يكمل الدوري بمدرب جديد خلفا لسامر سعيد

شفق نيوز/ سمت ادارة نادي نفط الوسط اليوم الثلاثاء، المدرب ماجد نجم مدربا لكرة النادي خلفا للمستقيل سامر سعيد.

وقال نائب رئيس النادي هيثم عباس بعيوي لوكالة شفق نيوز؛ إن المدرب الجديد سيقود الفريق في مباراته اليوم أمام نظيره المتصدر فريق نادي الشرطة في إطار الجولة 24 للدوري الممتاز.

وبين أن المدرب ماجد نجم سيقود الفريق لما تبقى من الدوري الممتاز، مبينا ان الادارة اكملت تفاصيل العقد واتفقت مع المدرب الجديد على كافة النقاط.

ووافقت ادارة نادي نفط الوسط الرياضي، أمس الاثنين على استقالة المدرب سامر سعيد التي تقدم بها نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها النادي وتواضع النتائج في منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل نادي نفط الوسط المركز الـ16 في الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة.