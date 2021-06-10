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نفط الوسط يقلب خسارته لفوز على الشرطة في دوري كرة الصالات الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-10T17:47:40+0000
نفط الوسط يقلب خسارته لفوز على الشرطة في دوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي نفط الوسط لكرة الصالات، يوم الخميس، فوزاً مهماً على أقرب منافسيه فريق نادي الشرطة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفاز فريق نفط الوسط بنتيجة 5-4، ليقترب كثيراً من لقب بطولة دوري الموسم 2020-2021، وبهذا الفوز تمسك نفط الوسط بصدارة الدوري.

وانتهى الشوط الاول انتهى بتقدم فريق نادي الشرطة بهدفين دون مقابل. وتغيرت النتيجة في الشوط الثاني ليسجل فريق نفط الوسط خمسة اهداف بينما سجل الشرطة هدفين.

وبذلك رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 71 منفردا بالصدارة، بينما بقى رصيد الشرطة عند النقطة 61 بالمركز الثاني.

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