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نفط الوسط يقسو على أربيل والطلبة يجتاز الصناعة بالدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-11T13:28:09+0000
نفط الوسط يقسو على أربيل والطلبة يجتاز الصناعة بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت اربع مواجهات كروية، يوم السبت، في انطلاق الجولة الثانية عشر للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

والتقى فريقا نادي نفط الوسط وضيفه نادي اربيل على ملعب النجف الدولي، في الساعة الثانية من بعد الظهر، انتهى اللقاء بفوز المضيّف بنتيجة 3-0.

وسجل نفط الوسط هدفه الاول في الدقيقة 25 من الشوط الاول عن طريق مراد محمد، وعاد مهاجم نفط الوسط مهند عبد الرحيم ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36، وجاء الهدف الثالث والاخير عن طريق مهند عبد الرحيم أيضاً قبل نهاية اللقاء بقليل.

وبهذه النتيجة قفز نفط الوسط لمركز الوصيف برصيد 28 نقطة بشكل مؤقت منتظرا نتيجة لقاء الزوراء وزاخو يوم غد الأحد، ففي حال تعثر النوارس يبقى نفط الوسط ثانيا.

وشهد ملعب النجف الدولي انتشاراً أمنياً مكثفاً قبيل انطلاق مباراة فريقيّ نفط الوسط وضيفه أربيل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فريقيّ الشرطة وأربيل في منافسات بطولة كأس العراق، وأعقبها تهديد من رئيس رابطة مشجعي نادي الشرطة بالانتقام من فريق أربيل وجمهوره.

وفي التوقيت نفسه ضيّف فريق الصناعة فريق نادي الطلبة على ملعب الاول وانتهى بفوز الطلبة بنتيجة 1-0، حيث سجل لاعبه وكاع رمضان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

وأيضاً في الثانية ظهراً جرت مباراة فريق نادي الكرخ وضيفه فريق نادي الميناء وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وسجل فريق نادي الكرخ اولا في الدقيقة 3 عن طريق كرار سعد، وتمكن الميناء من ادراك التعادل في الدقيقة 40 من الشوط الاول عن طريق عباس ياس.

وجمع اللقاء الاخير فريق الديوانية وضيفه نادي القاسم على ملعب الديوانية، وانتهى بالتعادل بهدف واحد لكل منهما.

إذ سجل الديوانية هدفه في الدقيقة 30 عن طريق المحترف دوف دومي، وسجل هدف التعديل للقاسم المحترف ديمي داداو في الدقيقة 65.

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