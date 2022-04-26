نفط الوسط يقتنص ثلاث نقاط مهمة من مضيفه الطلبة

شفق نيوز/ تمكن فريق نفط الوسط من انتزاع فوز ثمين من نادي الطلبة بنتيجة 3-2 في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 29 لدوري الكرة الممتاز.

سجل نفط الوسط اولاً في الدقيقة السابعة عن طريق رسلان حنون، وفي الدقيقة 19 عدل لاعب الطلبة المحترف ستيفن بافور النتيجة لفريقه، وفي الدقيقة 37 سجل مراد محمد هدف نفط الوسط الثاني، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني عاد الطلبة لمعادلة النتيجة عن طريق اللاعب حمزة عدنان في الدقيقة 50 وفي الدقيقة 89 سجل نفط الوسط هدفه الثالث عن طريق رسلان حنون.

ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 54 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 56 محتفظا بالمركز الثاني .