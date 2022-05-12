نفط الوسط يفوز على اربيل في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي نفط الوسط لكرة القدم فوزاً ثميناً، مساء اليوم الخميس، على فريق أربيل، ليصعد إلى مركز الوصافة في الدوري العراقي الممتاز.

وانطلقت المباراة في الساعة السابعة مساء على ملعب فرانسو حريري في عاصمة اقليم كوردستان اربيل، وانتهت بفوز نفط الوسط 2-0.

وجاء هدف نفط الوسط في الدقيقة 30 من زمن الشوط الاول عن طريق خالد كرداوغلي، وفي الشوط الثاني اضافة نفط الوسط هدفه الثاني في الدقيقة 49 عن طريق حسين عبد الواحد.

وبهذه النتيجة قفز فريق نفط الوسط للمركز الثاني مؤقتاً بعد ان رفع رصيده للنقطة 58، وتجمد رصيد فريق اربيل عند النقطة 36 ونزل للمركز الثاني عشر.