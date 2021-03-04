نفط الوسط يفك النحس بالفوز على نفط ميسان

شفق نيوز/ تمكن فريق نفط الوسط من فك النحس، الخميس، بفوزه على ضيفه نفط الوسط خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ميسان الدولي ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء بفوز فريق نادي نفط الوسط بهدف دون مقابل سجله اياد سدير في الشوط الثاني ليفك النحس عن فريقه ويحقق الفوز بعد نزيف النقاط في الادوار السابقة مابين التعادل والفوز ليتراجع للمركز الخامس بعد ان كان بالمركز الاول.

وبعد فوز اليوم رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 35 محتفظاً بنفس تسلسله بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 29 بالمركز الثامن .