نفط الوسط يفرض عقوبات مالية على فريقه الكروي بسبب سوء النتائج

شفق نيوز/ قررت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط لكرة القدم فرض عقوبات مالية على الفريق بسبب ما وصفته "سوء النتائج وتراجع المستوى الفني" ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز، والخروج من بطولة كأس العراق من دور 16.

جاء ذلك في بيان لإدارة النادي، ورد الى وكالة شفق نيوز، مبينة أن ذلك يأتي تماشيا مع سياسة ادارة نادي نفط الوسط والعمل بمبدأ الثواب والعقاب.

ونوهت الإدارة أنها ستعيد النظر في تلك العقوبات في حال تحسن الأداء والنتائج في الأدوار المتبقية من الدوري وخلاف ذلك تستمر الإدارة بقراراتها.

وكان اربيل اقصى نفط الوسط من بطولة كاس العراق بعد تحقيقه الفوز 2-1