نفط الوسط يضم محترفاً أردنيا وآخر من الزوراء

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط الوسط، يوم الخميس، عن تعاقدها لاعب نادي السلط الأردني محمود زعترة.

وقال هيثم بعيوي نائب رئيس النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان ادارة تعاقدت رسميا مع اللاعب الأردني محمد زعترة الذي يلعب بمركز المهاجم، بغية تعزيز صفوف الفريق وتحقيق نتائج أفضل.

وأضاف بعيوي؛ ان الادارة تعاقدت مع مصطفى حسن لعيبي قادماً من نادي الزوراء الرياضي وسيكون احد ركائز فريقنا الكروي بالمرحلة الثانية.

وكان فريق نادي نفط الوسط تعادل بهدف واحد مع الديوانية في مباراته الاخيرة التي خاضها ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل فريق نادي نفط الوسط بعد انتهاء الجولة 18 من الدوري الكروي الممتاز المركز الرابع برصيد 30 نقطة.