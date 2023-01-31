نفط الوسط يخطف ثلاث نقاط صعبة من الصناعة بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي نفط الوسط من تحقيق الفوز على مضيفه فريق الصناعة، يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 14 من مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر على ملعب نادي الصناعة.

وسجل نفط الوسط اولا في الدقيقة 30 عن طريق احمد لفتة، وجاء هدف التعديل للصناعة في الدقيقة 39 عن طريق حيدر صبحي خضر، وفي الدقيقة 90 جاء الهدف الثاني لنفط الوسط عن طريق احمد لفتة ايضاً.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 18 بالمركز 12، وتجمد الصناعة برصيد 6 نقاط بالمركز 19.