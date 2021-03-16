نفط الوسط يخطف الفوز من اربيل في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ ضيف ملعب فرانسو حريري، يوم الثلاثاء، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء بفوز فريق نادي نفط الوسط بهدف وحيد دون مقابل لاصحاب الارض.

وجاء هدف نفط الوسط الوحيد في الدقيقة الـ69 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب نفط الوسط سجاد جاسم.

وكانت أبرز الفرص الضائعة فرصة شيركو كريم الذي أضاع هدفا محققا لأربيل في الدقيقة الـ75 عندما تسلم كرة على طبق من ذهب بمواجهة حارس نفط الوسط وعلى بعد خطوتين من المرمى، إلا أنه لم يحسن التعامل معها ليضيع هدف التعديل لاربيل.

وبفوز نفط الوسط رفع رصيده للنقطة الـ39 بالمركز السادس، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة الـ25 بالمركز الثالث عشر.