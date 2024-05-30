نفط الوسط يحقق أول فوز له على حساب الطلبة في "نجوم العراق"

شفق نيوز/ حقق فريق نفط الوسط أول انتصار له على حساب مضيفه الطلبة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف دون مقابل لنفط الوسط، جاء هدف الطلبة عن طريق اللاعب محمد جواد في الدقيقة الرابعة.

وفي الشوط الثاني تمكن نفط الوسط من تعديل النتيجة في الدقيقة 66 ، عن طريق البديل رينگون ، وأضاف نفط الوسط هدف التقدم الثاني عبر اللاعب هشام احمد في الدقيقة 79، واضاع لاعب الطلبة حسين عبدالله فرصة التعادل حينما اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90.

ادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من فيد كريم، و امير داود مساعدا أولا، وبريار قادر مساعدا ثانٍ، ومحمد صادق حكما رابعا، ومحمد طارق حكم "فار".

وأضاف حكم اللقاء فيد كريم 12 دقيقة قبل أن يتأخر باتخاذ قرار حول خطأ ارتكبه مدافع الطلبة ضد مهاجم نفط الوسط لتصل المباراة الى الدقيقة 26 بعد التسعين وهو أطول وقت بدل ضائع احتسب في دوري نجوم العراق وتاريخ الكرة العراقية.

وبهذه النتيجة رفع فريق نفط الوسط للنقطة 15 بالمركز الأخير، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 41 بالمركز العاشر.