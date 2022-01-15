نفط الوسط يحقق فوزا مهما على القاسم بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي نفط الوسط الرياضي، فوزا مستحقا على ضيفه فريق نادي القاسم، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب النجف الدولي، وانتهت بفوز نفط الوسط على القاسم بنتيجة 4-1.

وسجل نفط الوسط هدفه الاول عن طريق سجاد جاسم في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 26 سجل ديمي داودا هدف التعديل للقاسم، وفي الدقيقة 35 سجل لاعب نفط الوسط الهدف الثاني لفريقه نفط الوسط، لينتهي الشوط الاول بتقدم نفط الوسط بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 49 من زمن المباراة سجل مهند عبد الرحيم الهدف الثالث لنفط الوسط، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل نفط الوسط الهدف الرابع والاخير عن طريق اللاعب عبد العباس اياد.

وبهذا الفوز قفز نفط الوسط لمركز الوصيف بعد فوز اليوم برصيد 37 نقطة، بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 20 بالمركز 13.