نفط الوسط يحقق الفوز على بطل الدوري اللبناني ودياً

شفق نيوز/ دشن فريق نادي نفط الوسط لكرة الصالات معسكره التدريبي في لبنان بفوز ودي اول على بطل الدوري اللبناني.

وحقق فريق نفط الوسط الفوز على بطل الدوري اللبناني لآخر موسمين والكأس، الحرية صيدا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال هيثم بعيوي رئيس الوفد لوكالة شفق نيوز؛ ان المعسكر التدريبي للفريق يأتي ضمن إطار تحضيرات الفريق للموسم المقبل.

واضاف ان الفريق اتفق لإقامة مباريات ودية خلال معسكره التدريبي، مبينا أن اللقاء الثاني سيكون أمام الجيش اللبناني.

ولفت إلى أن النادي تعاقد مع محترفين إيرانيين، تحضيرا لدوري كرة الصالات لتعزيز صفوف الفريق.

يشار إلى أن نفط الوسط سبق وأن توج بلقب الدوري المحلي ثمان مرات.