نفط الوسط يحقق الفوز على الديوانية في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي نفط الوسط من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي الديوانية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة على ملعب النجف الدولي في الساعة السابعة و45 دقيقة مساء، وسجل نادي نفط الوسط هدفه الأول عبر اللاعب لوكاس سانتوس دي سوزا في الدقيقة 34 من زمن الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني اضاف نفط الوسط هدفاً ثانياً في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب حسين ابراهيم.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 30 بالمركز 15 وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 7 بالمركز الاخير.