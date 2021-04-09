نفط الوسط يثخن جراح الطلبة بهدف "قاتل"

شفق نيوز/ تمكن نادي نفط الوسط، يوم الجمعة، من التغلب على ضيفه نادي الطلبة.

وجرت اليوم مباراة واحدة على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز جمعت فريقي نادي نفط الوسط وضيفه نادي الطلبة.

وانتهى اللقاء بفوز فريق نفط الوسط بهدف قاتل وحيد في الدقيقة 90 سجله سجاد جاسم من مقصية طائرة ارتطمت بالعارضة ومست وجه حارس الطلبة دولفان مهدي لتستقر في المرمى.

ورفع فريق نفط الوسط رصيده الى 48 نقطة بالمركز الخامس، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة الـ27 بالمركز الخامس عشر، ليستمر الطلبة نزيف النقاط وتنافسه مع فرق ذيل القائمة.