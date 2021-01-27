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نفط الوسط يتوج بطلاً لبطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-27T18:46:30+0000
نفط الوسط يتوج بطلاً لبطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات

شفق نيوز/ توج ممثل العراق فريق نادي نفط الوسط، يوم الاربعاء، بطلاً لبطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات بعد فوزه بالمباراة الختامية على فريق نادي البطائح الإماراتي بنتيجة 7- 4.

واستهل نفط الوسط مشواره بخسارة امام البطائح الاماراتي  1 - 3 اهداف، وفي اللقاء الثاني تغلب على الشارقة الاماراتي بنتيجة 6 - 2 اهداف.

ولعب نفط الوسط ضمن المجموعة الثالثة لبطولة خورفكان الدولية الثانية لكرة الصالات الجارية احداثها حالياً في دولة الإمارات العربية.

وتأهل نفط الوسط الى المباراة النهائية للبطولة بعد فوزه اليوم على منتخب الإمارات الوطني 6-3 هدف.

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