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نفط الوسط يتوج بدرع الدوري الممتاز للصالات

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-08T18:15:52+0000
نفط الوسط يتوج بدرع الدوري الممتاز للصالات

شفق نيوز / تغلبَ فريق نفط الوسط للصالات، على نظيره أوروك بنتيجة (18 - 5) في المباراة التي أقيمت يوم الخميس على قاعة نادي التضامن.

ويأتي ذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة الصالات.

وسلمت الهيئة التطبيعية نادي نفط الوسط، درع الدوري للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، وهنأته بحصد اللقب.

كما حصل فريق الشرطة على مركز الوصيف ونادي نفط البصرة المركز الثالث.

وتمنت الهيئة التطبيعية، للفرق الثلاث، المزيد من التألق والإبداع، كما تقدمت بالشكر والامتنان لجميع الأندية المشاركة، تثميناً على جهودها في إنجاح مسابقة الدوري.

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