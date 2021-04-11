نفط الوسط يتمسك بصدارة دوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز/ جرت سبع مواجهات في الدوري الممتاز لكرة الصالات، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

وفاز فريق نادي الشرقية على فريق نادي اوروك 6-3، كما فاز فريق نادي مصافي الجنوب على بلدية الناصرية 7-2، وتغلب فريق نادي غاز الجنوب على فريق نادي الجنوب 4-1.

كذلك فاز فريق نادي شهربان على فريق نادي غاز الشمال 5-3، وحقق فريق نادي مصافي الوسط فوزاً ثميناً على فريق نادي نفط البصرة 10-5، ونجح فريق نادي الشرطة بالفوز على فريق نادي القوة الجوية 1-0، وفاز نفط الوسط على الجنسية 11-3.

ويتصدر فريق نفط الوسط بعد انتهاء الجولة 21 ترتيب الفرق برصيد 52 نقطة، والشرطة ثانياً برصيد 49 نقطة، ومصافي الوسط ثالثا برصيد 38 نقطة.