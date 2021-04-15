نفط الوسط يتمسك بصدارة دوري الصالات الممتاز في ختام الجولة 22

شفق نيوز/ جرت سبع مباريات لكرة الصالات، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي مصافي الجنوب على فريق نادي الشرقية 5-3، فيما حقق فريق غاز الجنوب فوزاً ساحقاً على فريق اوروك 9-0، وتمكن فريق نادي شهربان من الفوز على فريق نادي بلدية الناصرية 5-0.

كما فاز فريق امانة بغداد على فريق الجنوب 6-3، وفاز فريق الشرطة على فريق غاز الشمال 4-3، فيما فاز فريق نفط الوسط على فريق القوة الجوية 3-2، وفاز مصافي الوسط على الجنسية 4-0.

ويتصدر نفط الوسط بعد الجولة 22 في دوري كرة الصالات الممتاز برصيد 55 نقطة، والشرطة ثانيا برصيد 52 نقطة، ومصافي الوسط ثالثا برصيد 41 نقطة.