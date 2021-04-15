سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نفط الوسط يتمسك بصدارة دوري الصالات الممتاز في ختام الجولة 22

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-15T17:18:03+0000
نفط الوسط يتمسك بصدارة دوري الصالات الممتاز في ختام الجولة 22

شفق نيوز/ جرت سبع مباريات لكرة الصالات، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي مصافي الجنوب على فريق نادي الشرقية 5-3، فيما حقق فريق غاز الجنوب فوزاً ساحقاً على فريق اوروك 9-0، وتمكن فريق نادي شهربان من الفوز على فريق نادي بلدية الناصرية 5-0.

كما فاز فريق امانة بغداد على فريق الجنوب 6-3، وفاز فريق الشرطة على فريق غاز الشمال 4-3، فيما فاز فريق نفط الوسط على فريق القوة الجوية 3-2، وفاز مصافي الوسط على الجنسية 4-0.

ويتصدر نفط الوسط بعد الجولة 22 في دوري كرة الصالات الممتاز برصيد 55 نقطة، والشرطة ثانيا برصيد 52 نقطة، ومصافي الوسط ثالثا برصيد 41 نقطة.

related

8 مواجهات في الجولة 19 لدوري كرة الصالات الممتاز وهذه النتائج

Date: 2021-03-30 17:56:33
8 مواجهات في الجولة 19 لدوري كرة الصالات الممتاز وهذه النتائج

دوري الصالات.. الشرطة يفوز على أوروك

Date: 2021-01-14 16:57:02
دوري الصالات.. الشرطة يفوز على أوروك

نفط الوسط يتمسك بصدارة دوري كرة الصالات الممتاز

Date: 2021-04-11 17:59:24
نفط الوسط يتمسك بصدارة دوري كرة الصالات الممتاز

بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

Date: 2020-11-22 07:00:05
بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

خمس مواجهات في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

Date: 2021-01-02 06:37:47
خمس مواجهات في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

فوز امانة بغداد على الكرخ وتعادلان في الدوري الكروي الممتاز

Date: 2021-02-14 13:18:46
فوز امانة بغداد على الكرخ وتعادلان في الدوري الكروي الممتاز

انضباطية التطبيعية تنوي معاقبة نادي نفط الوسط بسبب بيان

Date: 2021-02-27 13:05:27
انضباطية التطبيعية تنوي معاقبة نادي نفط الوسط بسبب بيان

نفط الوسط يتصدر الدوري بفوزه على اربيل

Date: 2020-11-28 17:34:01
نفط الوسط يتصدر الدوري بفوزه على اربيل