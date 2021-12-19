نفط الوسط يتمسك بصدارة دوري الصالات الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الاحد، ست مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة الصالات.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق نادي الجنوب على نادي الشرقية 6-0 في المباراة التي جرت في قاعة نفط البصرة.

وفوز نادي الجنسية على نادي بغداد 3-1 في المباراة التي أقيمت في قاعة نادي الشباب.

وفوز نادي الظفر على نادي المرور 3-2 في المباراة التي اقيمت على قاعة الحكيم بكربلاء.

فيما تعادل ناديا غاز الجنوب والمصافي 3-3 في المباراة التي أقيمت في قاعة المعهد الفني بالبصرة.

كما فاز نادي الشرطة على الجيش 2-1 في المباراة التي اقيمت على قاعة الشباب.

وحقق نادي نفط الوسط فوزا كبيرا على نفط البصرة 7-2 في المباراة التي اقيمت على قاعة نفط البصرة، ليتمسك نفط الوسط بالصدارة بعد الجولة السابعة بعد أن جمع 21 نقطة، ويحل الشرطة ثانيا برصيد برصيد 19 نقطة والمصافي ثالثاً برصيد 14 نقطة.