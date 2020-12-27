نفط الوسط يتمسك بالصدارة والحدود يتعادل مع السماوة

شفق نيوز/ انطلقت يوم الأحد، مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن فريقي نادي الكهرباء وضيفه نفط الوسط، التقيا عند الساعة الثانية ظهراً على ملعب نادي التاجي الرياضي.

وأضاف مراسلنا أن "نفط الوسط تمكن من الفوز بهدف دون مقابل جاء بأقدام عمر المنصور في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول".

وأشار إلى أن بهذا الفوز يتمسك نفط الوسط بصدارة الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند سبع نقاط بالمركز الثالث عشر.

وتابع مراسلنا، أن اللقاء الثاني جمع فريق الحدود ومضيفه فريق السماوة، في الساعة الثانية ظهراً على ملعب الأخير، مشيرا إلى أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف ليرفع الحدود رصيده للنقطة التاسعة بالمركز السابع عشر، وكذلك رفع السماوة رصيده للنقطة التاسعة أيضا بالمركز الثامن عشر بفارق الأهداف.