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نفط الوسط يتغلب على ضيفه الديوانية بالدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-19T21:00:38+0000
نفط الوسط يتغلب على ضيفه الديوانية بالدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي نفط الوسط الرياضي، اليوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 2-0 ، وذلك في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيّف ملعب النجف الدولي مباراة اصحاب الارض وضيفه فريق الديوانية لحساب الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز.

وتمكن لاعب نادي نفط الوسط مصطفى محمود من تسجيل هدف فريقه في الدقيقة 18 من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني سجل مهند عبد الرحيم الهدف الثاني لنفط الوسط بالدقيقة 57 من زمن المباراة

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 51 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 21 بالمركز الثامن عشر.

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