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نفط الوسط يتعاقد ويجدد مع مجموعة من اللاعبين

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-05T06:34:49+0000
نفط الوسط يتعاقد ويجدد مع مجموعة من اللاعبين

شفق نيوز/ جددت ادارة نادي نفط الوسط مع المغربي عمر المنصوري والعاجي فلورنت ديدر .

والتحق المحترف العاجي فلورنت ديدر بمعسكر عندليب الفرات المقام حالياً في مدينة السليمانية.

ويواصل الفريق تدريباتة اليومية ضمن معسكره التدريبي المقام في محافظة السليمانية استعدادا للدوري العراقي الممتاز .

كما تعاقدت ادارة النادي مع اللاعب مراد محمد القادم من الشرطة رسميا مع نفط الوسط يضم لينظم الى صفوفه لموسم واحد.

كما تعاقدت الادارة مع اللاعب سامر محسن وهو هداف من دوري الدرجة الأولى لينظم لصفوف عندليب الفرات قادماً من نادي عفك .

وكان مدرب منتخبنا الاولمبي ميروسلاف سوكوب دعا لاعبان من نفط الوسط وهما مصطفى زهير و عبد العباس اياد لصفوف المنتخب الاولمبي العراقي .

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