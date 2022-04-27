نفط الوسط يتعاقد مع لاعبين محترفين استعدادا لبطولة أندية آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز/ تضيف قاعة نادي الاعظمية ببغداد مباراة تتويج بطل دوري كرة الصالات للموسم 2021-2022، والتي ستقام بين ناديي نفط الوسط وغاز الجنوب بتمام الساعة الرابعة عصراً، يوم الجمعة المقبل.

وقال هيثم بعيوي نائب رئيس نادي نفط الوسط لوكالة شفق نيوز؛ ان "فريق نفط الوسط سيشارك في بطولة الاندية الابطال التي سيحدد مكانها وموعدها في اجتماع الاتحاد الاسيوي والتي تتنافس على استضافتها ثلاث دول هي الكويت وايران وتايلاند".

وبين بعيوي؛ أن "النادي سيبدأ تعاقدات جديدة من لاعبي منتخب بارزين ومع محترفين على مستوى عال والابقاء على عدد كبير من لاعبينا الذين قدموا مستوى مميز بالدوري، وذلك بعد انتهاء الدوري بغية تشكيل فريق قوي جاهز للمنافسة الاسيوية المقبلة وكذلك الدوري العراقي للموسم المقبل".

واضاف أن الإدارة عازمة على بناء متكامل وتقديم الأجواء للفريق لتحقيق نتيجة طيبة في البطولة الآسيوية المقبلة وتتويج الفريق بخماسي الصالات للمواسم المقبلة.

وكان فريق نفط الوسط توج باللقب قبل عدة أدوار من انتهاء دوري كرة الصالات الممتاز، وجمع 60 نقطة بعد انتهاء الجولة 21.