نفط الوسط يتعاقد مع لاعبين برازيليين والزوراء يجدد عقد قلب دفاعه

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط الوسط، يوم الأحد، وصول اللاعبين البرازيليين فيكتور ميلو كوستا وكلاوديو دي سوزا إلى مدينة النجف للالتحاق بتدريبات الفريق تحضيرا للموسم المقبل، بعد انضمامهما للفريق بشكل رسمي بعقد رسمي لموسم واحد.

واستقبل المحترفين البرازيليين في مطار النجف الدولي مدير الفريق الكابتن نبيل عباس. ومن المؤمل أن ينخرطا بتدريبات الفريق يوم غد بعد خضوعهما للفحوصات الطبية.

من جانب آخر توصلت ادارة نادي الزوراء الى اتفاق نهائي لتجديد عقدها مع قلب دفاع فريقه الكروي عباس قاسم لموسم جديد.

وكانت ادارة نادي الزوراء وبطلب من الكادر التدريبي قررت ترحيل عدد من اللاعبين الشباب الى الفريق الاول واللاعبين كخطوة لبناء جيل جديد من اللاعبين الشباب.