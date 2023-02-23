نفط الوسط يتعادل ايجابياً مع القاسم والكهرباء يعمق جراحات الديوانية في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي القاسم بنتيجة 1-1 في انطلاق منافسات الجولة الـ 18 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف نفط الوسط في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول عن طريق المحترف البرازيلي لوكاس سانتوس ، وفي الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء سُجل هدف التعادل للقاسم عن طريق اللاعب سامر محسن.

وجرت المباراة في الساعة الواحدة و 45 دقيقة ظهرا بملعب النجف الدولي .

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة الـ 20 بالمركز الخامس عشر ، ورفع القاسم رصيده للنقطة الـ 17 بالمركزالـ 16.

وفاز فريق نادي الكهرباء على مضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة ذاتها لكرة القدم .

وجرت المباراة في الثانية بعد الظهر بملعب كربلاء الدولي .

وسجل الكهرباء هدفه عن طريق اللاعب عبدالله عبد الامير في الدقيقة 34 من الشوط الاول وسجل الكهرباء هدفاً ثانياً قبل نهاية المباراة عن طريق فرانك سيدريك بالدقيقة 86 .

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 35 بالمركز الثالث مؤقتاً ، وبقى الديوانية يراوح بالمركز الاخير بست نقاط .