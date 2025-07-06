نفط الوسط يبقى في الدوري الممتاز وهبوط ناد آخر

شفق نيوز - بغداد

تأكد بقاء نادي نفط الوسط في الدوري الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، بعدما كان قد هبط رسمياً بعد انتهاء الجولة 38 والاخيرة من منافسات دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

وقال المحامي المختص بالشأن الرياضي، اسامة عدنان لوكالة شفق نيوز، إن تأكيد بقاء نفط الوسط جاء بعد اعتباراه فائزاً على الرمادي بنتيجة (3-0) في الجولة 38، استناداَ إلى المادة (8/13) من لائحة المسابقات.

وبين عدنان، أن نفط الوسط سيبقى ضمن فرق دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم للموسم المروي 2025-2026 ، بعد ان رفع نقاطه الى 42 بالمركز الـ17 .

وكانت نتيجة مباراة نفط الوسط مع الرمادي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 ليستقر فريق نفط الوسط بالمركز 19 برصيد 40 نقطة وبعد قرار الانضباط ارتفع رصيده الى التقطة 42 نقطة ليكون نادي الاتصالات الذي جمع 41 نقطة، قد هبط بدلا من نفط الوسط.

وكانت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، قررت، اعتبار فريق الرمادي خاسراً أمام نفط الوسط، في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي، وذلك بعد مخالفة الرمادي للضوابط فيما يخص قميص أحد لاعبيه.