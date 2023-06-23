نفط الوسط وضيفه الصناعة يتقاسمان نقاط مباراة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي الصناعة ايجابياً بنتيجة 1-1 في انطلاق منافسات الجولة 33 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة السادسة عصراً على ملعب النجف.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نادي نفط الوسط بهدف دون رد جاء عن طريق اللاعب منتظر ستار في الدقيقة الثامنة، وفي الدقيقة 70 من الشوط الثاني تمكن فريق نادي الصناعة من تعديل النتيجة عن طريق حيدر حسين.

وبهذه النتيجة رفع فريق نفط الوسط رصيده للنقطة 36 بالمركز الخامس عشر ورفع الصناعة رصيده للنقطة 27 بالمركز التاسع عشر.